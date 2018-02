Juve, Allegri: "Bernardeschi devi stringere i denti"

3 febbraio 2018

Emergenza in attacco per la Juventus contro il Sassuolo. Douglas Costa è acciaccato ("Non sarà a disposizione") e Bernardeschi ha subito una botta. "Deve stringere i denti e giocare, per forza...", parole di Allegri in conferenza. Il tecnico bianconero, però, è pronto a ogni evenienza: "Giochiamo sicuro in 11, là davanti possono starci anche Lichtsteiner, Sturaro e Alex Sandro". Su Higuain: "Sta bene, è imprescindibile, ma può migliorare".

"Douglas difficilmente ci sarà. Bernardeschi ha subito una botta, ma deve stringere i denti e deve giocare, per forza... Se il dolore sarà troppo, ne metterò un altro: in undici andiamo in campo. Poi vedremo il modulo, ma credo che Berna giocherà. Con Dybala e Cuadrado fuori non abbiamo tante alternative"."Sta bene e sono molto contento. Ha giocato la sua partita un mese fa e deve recuperare la condizione"."Sta attraversando una grande momento. Un po' di panchina gli ha fatto bene. È sempre stato imprescindibile, ma può fare ancora meglio"."In caso di forfait di Bernardeschi, si potrebbe mettere in alto a destra un altro giocatore: Sturaro o Lichtsteiner hanno caratteristiche diverse, ma sono buone soluzioni"."È in ripresa, deve imparare la gestione della partita. Ci stiamo lavorando, ne parliamo e capisce perché è un ragazzo intelligente. Può giocare nel tridente? È un'idea, decido dopo l'allenamento"."A settembre è stato escluso dalla lista Champions perché ho fatto una scelta. Lui è un grande professionista e ha giocato moltissimo in campionato. È un giocatore affidabile e sono contento"."Il Sassuolo ha giocatori buoni tecnicamente davanti e con Babacar ha aggiunto fisicità. Ha pareggiato con la Roma e battuto l'Inter, quindi dovremo aggredire la partita. Sarà importante prendere la partita per il verso giusto, perché veniamo da una bella gara a Bergamo e non ci devono essere cali di attenzione. Non possiamo permetterci di perdere punti"."Ora forse segniamo meno di inizio stagione, ma prendiamo meno gol. E questo è merito dei ragazzi che giocano con cattiveria e aggressività"."In questo momento è facile arrivare. Anni fa, prima di ritenere un giocatore valido per una grande squadra, doveva fare 100, 150 partite. Ora la moda è dare del fenomeno a uno che gioca 36 minuti"."Non ho visto il video, ma lo vedrò perché sono incuriosito. Il Real ha vinto a Cardiff perché era più forte. Noi siamo arrivati stanchi, dopo un ottimo primo tempo siamo calati nella ripresa. I Blancos hanno meritato di vincere, noi eravamo tranquilli".

Su Dybala

"Sta recuperando bene, speriamo di averlo con il Tottenham ma sarà fondamentale anche per le altre partite".



Su Pellegri

"Ha scelto di andare al Monaco, il problema è un altro. Il campionato italiano sta perdendo forza a livello economico. Così i giovani vanno all'estero, questo è il rischio".



Su Pjaca

"Con il senno di poi non si va da nessuna parte. In quel momento era giusto farlo partire perché ha bisogno di giocare e tornare l'anno prossimo nelle migliori condizioni".



Su De Laurentiis e Politano

"Chiaramente non commento le parole di un grande presidente come De Laurentiis, del Napoli. Le grandi squadre hanno dei rapporti, come la Juventus, come il Napoli, come l'Inter, come la Roma, con le squadre medio-piccole, sia per prendere giocatori da loro, sia per darli a loro, visto che magari, come è successo in questi ultimi anni dal settore giovanile della Juventus sono usciti molti giocatori che magari in questo momento non sono pronti per la Juventus, poi non è che tutti arriveranno a giocare nella Juventus, però sono giocatori che possono stare in Serie A. E ce ne sono tanti, basta vedere anche Romagna a Cagliari quest'anno, Cerri, ci sono giocatori che la Juventus ha dato in giro, quindi credo sia una cosa normale".