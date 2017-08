Juve, Allegri: "Abbiamo preso ottimi giocatori"

17 agosto 2017

Nel giorno della festa bianconera a Villar Perosa Massimiliano Allegri rassicura i tifosi ai microfoni di JTV: "Abbiamo preso ottimi giocatori. Avranno tempo per inserirsi. Essere tra i migliori tecnici per la Fifa è un piacere ma lo devo solo alla società e ai ragazzi che hanno vinto sul campo. Ora parte una stagione difficile dopo sei anni di Scudetti. L'asticella si alza, servono calma ed equilibrio in una stagione lunga. Dobbiamo iniziare col piede giusto affrontando la stagione nel modo migliore".

"Vincere è sempre straordinario - ha proseguito Allegri - la Juventus nella storia ha vinto tantissimo ma farlo è sempre difficile. Nessuno può togliercelo, sabato però partiamo tutti alla pari per affrontare una stagione con delle difficoltà. Le avversarie si sono rinforzate ma la stagione per noi passa dal campionato italiano per far bene in Europa. Durante una partita sbagliano tutti, quel che non mancherà alla Juve, com'è nel suo dna, sono umiltà e sacrificio, il sudore. Non avremo presunzione. Già da sabato vogliamo riscattare il ko di Supercoppa. Curiosità? Vedere la rosa che avrò quando chiuderà il mercato".