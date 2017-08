Juve, allarme rientrato per Cuadrado: con la Lazio ci sarà

9 agosto 2017

Buone notizie per la Juve dall'allenamento mattutino a Vinovo in vista della sfida di domenica sera in Supercoppa contro la Lazio. Cuadrado, che martedì aveva accusato un problema al polpaccio, ha svolto tutta la seduta con il resto dei compagni, allontanando dunque i dubbi sulla sua presenza nella sfida contro i biancocelesti. Ad Allegri comunque le alternative non mancano, con Douglas Costa pronto a giocare titolare nel 4-2-3-1 dietro Higuain.