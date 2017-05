Juve, allarme difesa: sei gol presi in tre giornate. Allegri "Antenne dritte"

15 maggio 2017

Era da fine novembre che la Juve non subiva gol per tre gare di fila in campionato (dalla 14.a alla 16.a giornata: 1-3 a Genova, 3-1 con l'Atalanta e 3-1 nel derby) ed era da settembre 2015 che non rimediava due punti in tre partite. "Abbiamo completamente staccato la spina, è incredibile - ha ammesso lo stesso Bonucci dopo la sconfitta dell'Olimpico - Quando sei vicino all'obiettivo non puoi mollare. E' inconcepibile, non è da Juve. Dobbiamo tornare con i piedi per terra". E non c'è tempo da perdere - lo sanno bene in casa bianconera - perché mercoledì sera c'è già una Coppa Italia da conquistare, domenica prossima serve una vittoria contro il Crotone per cucirsi sul petto il sesto scudetto consecutivo, poi testa e gambe al grande appuntamento del 3 giugno a Cardiff per la finale di Champions League contro il Real Madrid. La Juve ha deciso di restare direttamente a Roma in vista della sfida contro la Lazio: cambio di albergo rispetto a quello utilizzato in campionato, poi antivigilia con allenamento all'Acquacetosa e vigilia con visita dal Papa e rifinitura all'Olimpico. Per Allegri le buone notizie arrivano da Marchisio, che ha recuperato dall'affaticamento muscolare alla coscia sinistra, entrando nel finale dell'Olimpico al posto di Cuadrado e da Mandzukic. Per il croato un colpo alla schiena che non preoccupa.