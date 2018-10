Juve, Agnelli e i 36 scudetti: "Nel mio salotto espongo ciò che voglio"

25/10/2018

Nella pienissima giornata bianconera dell'assemblea dei soci e dell'addio a Beppe Marotta, il presidente della Juve Andrea Agnelli è stato stuzzicato sulla questione dei 36 scudetti esposti allo Stadium. In mattinata aveva replicato all'inchiesta di Report sottolineando come la Juve rispetti le sentenze della giustizia sportiva. Così Agnelli ha risposto anche sulla questione scudetti: "La Juventus rispetta le sentenze, infatti nel 2006 abbiamo giocato in serie B. Ma è chiaro ed evidente che nel nostro stadio esponiamo le foto che più piacciono".