Juve, a Vinovo lo striscione 'Grazie Higuain'

6 aprile 2017

Dopo la conquista della finale di Coppa Italia, la Juve è tornata subito al lavoro a Vinovo per preparare la sfida di campionato contro il Chievo, in programma sabato sera allo Juventus Stadium. I titolari del San Paolo hanno affrontato una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione incentrata su una parte atletica e sul lavoro col pallone. Differenziato per Mandzukic per recuperare dalla botta subita domenica al San Paolo: difficile che recuperi. I tifosi della Juve hanno voluto dedicare uno striscione di ringraziamento a Gonzalo Higuain all'ingresso dello Juventus Center: 'Grazie Higuain'.