Juve a Roma, quattro giorni di fuoco per la doppietta

14 maggio 2017

Quattro giorni di fuoco. Prima la Roma, poi la Lazio . Nella capitale la Juve si prepara a centrare i primi due grandi obiettivi di questa stagione. Coi giallorossi basterà un punto per mettere in cassaforte il sesto scudetto di fila , poi c'è la finale di Coppa Italia . Un soggiorno blindato per restare concentrati. Se tutto dovesse andare bene, per Allegri & Co. la grande fest a si celebrerà domenica prossima a Torino , dopo la gara col Crotone.

Niente vacanze romane, dunque, per la Juve. Col Triplete nel mirino, in quattro giorni all'ombra del Colosseo i bianconeri dovranno chiudere i conti per i discorsi scudetto e Coppa Italia. Due gare cruciali per coronare una stagione giocata quasi interamente in vetta al campionato. La tensione è massima e la squadra comincia a respirare il clima delle grandi attese. Per evitare distrazioni, i dirigenti bianconeri hanno disposto un soggiorno blindato per Buffon & Co. Dopo la gara con la Roma, la Juve resterà infatti nella capitale in attesa del big match di Coppa Italia.



In programma ci sono allenamenti speciali al Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa e le classiche conferenze stampa in vista dei match. Martedì mattina, insieme ai giocatori della Lazio, i bianconeri poi verranno ricevuti dal Papa con le autorità di Coni, Figc e Lega. Un programma intenso, che non prevede feste a Roma. Se tutto dovesse andare bene, infatti, la Juve ha organizzato per domenica prossima una celebrazione a Torino dopo la cara contro il Crotone. La squadra attraverserà la città con un bus scoperto, raggiungendo piazza Castello, dove verrà allestito un palco su cui, insieme ai giocatori, si esibiranno alcuni artisti di fede bianconera come Ramazzotti e Gabbani. La festa Juve è pronta. Prima però ci sono quattro giorni di fuoco a Roma.