Juve, 8 punti per lo Scudetto: ecco quando può festeggiare

24 aprile 2017

LE STATISTICHE DELLA JUVE

· La Juventus ha vinto tutte e 20 le partite in tutte le competizioni in cui ha segnato Mario Mandzukic (21 gol in tutto per lui).

· La Juventus ha sempre segnato nelle ultime 35 gare interne di Serie A e ha sempre vinto nelle ultime 33 casalinghe in campionato

(era giá striscia record prima di questo match).

· Un solo punto per il Genoa nelle ultime sei giornate: in cinque di queste i liguri non hanno segnato.

· Nessuna squadra in questo campionato ha beneficiato di piú autogol della Juventus (4), mentre il Genoa é la squadra che ha

registrato piú autoreti (4).

· Paulo Dybala ha firmato 4 gol e fornito due assist nelle ultime 5 gare di campionato allo Stadium.

· 7 gol nelle ultime 6 gare allo Stadium in tutte le competizioni per Dybala.

· Sono trascorsi 73 secondi tra primo e secondo gol della Juventus.

· Sono 23 i gol della Juventus nella prima mezz'ora di gioco, piú di qualsiasi altra squadra in questo campionato.

· Bonucci é l'unico difensore ad aver segnato almeno 2 gol in ognuno degli ultimi 4 campionati di Serie A.

· Bonucci é con Acerbi uno dei due difensori che ha segnato almeno 3 gol in ognuno degli ultimi 3 campionati di Serie A.

· 11 dei 13 gol di Bonucci in A con la Juventus, sono arrivati in casa.