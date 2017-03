Italia, Barzagli lascia il ritiro della nazionale per motivi personali

25 marzo 2017

Andrea Barzagli ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra, per "motivi personali". Il difensore della Juventus non sarà a disposizione di Ventura per l'amichevole di martedì ad Amsterdam con l'Olanda. Barzagli fa rientro a Torino dove ritroverà altri compagni bianconeri reduci dalle nazionali: oltre a Higuain e Dani Alves (diffidati e poi ammoniti: squalificati), ci sarà anche Mario Mandzukic , esentato dalla Croazia dall'amichevole in Estonia.

L'Italia è rientrata da Palermo poco dopo mezzogiorno: Barzagli è rientrato a Torino dopo pranzo per motivi strettamente personali. Si tratta di una situazione concordata con il ct prima della sfida con l'Albania.



Ritrova così, man mano, altri giocatori, Massimiliano Allegri: la Juve si ricompone in vista della doppia sfida con il Napoli. Ieri a Vinovo era arrivata la notizia delle ammonizioni rimediate da Higuain e Dani Alves nelle sfide di qualificazione verso Russia 2018. Entrambi erano diffidati, quindi salteranno il prossimo impegno internazionale. Ai tre si aggiunge anche Mandzukic: la Croazia ha "liberato" i propri giocatori impegnati in Champions League ad aprile (ad eccezione di Kovacic e Pjaca, poco impiegati nei club). Quindi l'attaccante della Juve, e con lui Modric, Rakitic e Subasic (oltre a Kalinic, che tornerà a Firenze) non viaggeranno con la loro nazionale impegnata nell'amichevole in Estonia.