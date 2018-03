Il Tottenham è la svolta Champions, Higuain: "Triplete? Puntiamo a vincere tutto: questa è la Juve"

9 marzo 2018

"Vogliamo vincere tutte e tre le competizioni in cui siamo in corsa". Insomma, l'obiettivo è sempre lo stesso: il Triplete che, ancora una volta, rischia di passare attraverso l'agognata Champions. La Juve resta in corsa su tutti i tre fronti (Coppa, campionato, Tim Cup) e Gonzalo Higuain, grande protagonista nel successo contro il Tottenham a Wembley, riconosce che la vittoria contro gli Spurs è una di quelle che possono definirsi spartiacque: "Ora continuiamo ad andare avanti passo dopo passo" ha raccontato il Pipita a Marca. "I quarti? Non possiamo incidere o influire sul sorteggio in alcun modo, non ci rimane che attendere consapevoli che qualunque rivale sarà difficile da affrontare, ma lo saremo anche noi per le nostre avversarie".



"A Londra in ogni caso è stata centrata una grande impresa. Anima, carattere, ma soprattutto cuore. Noi crediamo nella squadra. Siamo tutti importanti e quando le cose vanno male, esce fuori lo spirito di squadra. Questo è accaduto a Wembley. Avevamo praticamente perso la qualificazione, ma la Juve non si arrende mai. Per questo siamo ancora in corsa in tre competizioni e aspiriamo a vincerle. Questa è' la Juve".