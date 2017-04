Il piccolo Lorenzo trova la figu del Gallo: botta e risposta Bonucci-Belotti

10 aprile 2017

Simpatico siparietto sui social tra Leonardo Bonucci e Andrea Belotti. Il difensore della Juve ha postato su Instagram una foto del figlio Lorenzo, tifoso del Toro e del Gallo, felice per aver trovato la figurina del suo idolo. "La felicità di Lorenzo nel trovare il suo idolo @gallobelotti per ben 2 volte, fra le figurine non ha eguali!!! Cosa si fa per amore dei figli!!. Pronta la replica dell'attaccante granata: "“Lui sì che ha capito tutto… Un grande abbraccio al piccolo Lorenzo!". In casa Bonucci il derby, in programma tra un mese, è già cominciato...