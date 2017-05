Il "caso" Kean: la Juve lo richiama, Allegri non lo convoca

5 maggio 2017

Quello del giovane Kean è un vero e proprio caso: l'attaccante non giocherà Italia-Spagna valida per gli Europei Under 17 perché la Juve lo ha richiamato con l'intenzione di portarlo in panchina in vista del derby con il Torino. Nella lista ufficiale diramata da Allegri, però, la giovane punta non compare tra i convocati. E spunta anche la notizia di un risentimento muscolare che metterebbe a rischio i prossimi impegni con gli azzurri.

Nel pomeriggio si era venuto a sapere del "richiamo" alla base: la Juve e Allegri volevano avere a disposizione Kean per la partita che potrebbe valere lo scudetto per i bianconeri. In questo modo, il rientro a Torino del 17enne significava automaticamente l'impossibilità per la nazionale Under 17 di averlo a disposizione per la partita di sabato alle 17.45 contro la Spagna: gara che, in caso di vittoria, potrebbe consentire ai giovani azzurri di accedere direttamente ai quarti di finale. Lo stupore ha colto tutti, però, poco dopo le 19 di fronte alla lista dei convocati di Allegri per il derby: in questa lista, infatti, Kean non compare. E a infittire il mistero contribuisce anche il guaio muscolare che non consentirebbe all'attaccante di prendere parte al derby ma che, a questo punto, rischia di fargli saltare anche i prossimi impegni con l'Italia: nella terza gara la nostra nazionale deve affrontare la Turchia per poi accedere, si spera, ai quarti. E Kean era stato decisivo nel match d'esordio contro la Crozia, vinto proprio grazie a un suo gol.