ICC: Juventus rimontata, il Real Madrid cala il tris

05/08/2018

Allegri opta per un 4-3-3 con l'attacco affidato a Bernardeschi e Cancelo sulle corsie esterne e Favilli centravanti. Stesso modulo per il Real di Lopetegui che, però, in attacco lancia il meglio che ha a disposizione con Isco, Bale e Benzema. I bianconeri trovano il gol dell'illusione al 12' grazie ad una bell'azione corale che porta Bernardeschi a servire Cancelo che mette al centro un traversone pericoloso che Carvajal, nel tentativo di spazzare via, tramuta in gol battendo un incolpevole Navas. Solo un'illusione, però, perché il Real inizia a spingere e al 39' trova il pareggio con uno splendido gol da fuori area del gallese Bale che non lascia scampo a Szczesny. Il primo tempo termina così 1-1.



Nella ripresa tanti cambi con Lopetegui che lancia sul rettangolo verde molti giovani, tra cui uno che nonostante l'età sembra avere la freddezza del veterano. È Marcos Asensio, protagonista in pochi minuti delle due giocate decisive che ribaltano definitivamente il risultato. Al 47' ecco la prima giocata vincente, su assist di Vinicius, che vale il 2-1. Al 56' ancora Asencio, stavolta imbeccato da Lucas Vazquez, si esibisce in uno spettacolare stop a seguire al limite dell'area per poi battere un incerto, nella circostanza, Szczesny e fissare il punteggio sul 3-1 per il Real. Nei minuti finali la Juventus prova a reagire, ma trova la traversa a fermare il tentativo di un Bernardeschi che, insieme a Cancelo, si è dimostrato già in ottima forma. Triplice fischio e gioia per gli spagnoli.



IL TABELLINO

JUVENTUS-REAL MADRID 1-3

Juventus (4-3-3): Szczesny (18' st Perin); De Sciglio, Benatia (18' st Rugani), Chiellini (26' st Barzagli), Alex Sandro; Khedira (1' st Fagioli), Pjanic (26' st Fernandes), Marchisio; Bernardeschi, Favilli (18' st Pereira), Cancelo. A disp.: Pinsoglio, Emre Can, Beruatto, Del Favero, Macek, Kastanos, Clemenza, Beltrame, Di Pardo. All. Allegri.

Real Madrid (4-3-3): Navas (19' st Lunin); Carvajal (1' st Odriozola), Nacho (33' st Leon), Sanchez (33' st Odegaard), Reguilon; Valverde, Kroos (1' st Llorente), Ceballos (19' st Borja Mayoral); Isco (1' st Vazquez), Benzema (1' st Asensio), Bale (1' st Vinicius). A disp.: Vallejo, Casilla, Hernandez, De Tomas, Quezada, Lopez, De La Fuente, Seoane, Rodriguez, Feuillassier. All. Lopetegui.

Marcatori: 12' aut. Carvajal (R), 39' Bale (R), 2' st e 11' st Asensio (R)