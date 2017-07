ICC, c'è Roma-Juve: Di Francesco sfida Allegri

30 luglio 2017

Roma-Juve non è mai una partita normale. Anche negli Usa, con nulla in palio, la rivalità è la stessa. E nessuno ci sta a perdere. Da una parte Allegri sembra intenzionato a cercare conferme in vista della Supercoppa, senza fare troppi esperimenti. Dopo l'addio a Bonucci la difesa è ancora da registrare ed è meglio dare continuità al reparto per trovare meccanismi ed equilibri. Davanti a Buffon, dunque, spazio alla linea a quattro con Rugani e Benatia centrali e De Sciglio e Alex Sandro sulle corsie esterne. A Khedira e Pjanic toccherà fare da filtro in mezzo al campo, con Mandzukic, Dybala e Douglas Costa a supporto di Higuain. Il brasiliano sicuramente giocherà solo un tempo, ma potrebbe partire dall'inizio per testare il feeling dei tre dietro al Pipita. Prove generali, dunque. Nel mirino c'è la Supercoppa.



Discorso diverso invece per la Roma, che ha certamente più tempo per lavorare sui dettagli e arrivare pronta all'inizio del campionato. Per assorbire i nuovi meccanismi servirà tempo. E anche per integrare nel gruppo i nuovi arrivati, da Defrel a Moreno, passando per Gonalons e Pellegrini. E in questo senso la gara contro la Juve arriva nel momento giusto per cominciare a fare una prima verifica sul lavoro svolto. Come da copione, Di Francesco si affiderà al suo solito 4-3-3. Davanti ad Alisson, toccherà a Nura, Fazio, Moreno e Kolarov. In mediana dovrebbero esserci invece Nainggolan, Gonalons e Strootman. In attacco invece il tridente Defrel-Dzeko-Perotti.