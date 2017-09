I sorrisi della Juve: Matuidi leader, Bentancur talento Allegri si gode il centrocampo alternativo, che prova a mascherare la crisi di Higuain

di ALBERTO GASPARRI 21 settembre 2017

Oltre al risultato positivo, il mercoledì sera della Juve ha portato in dote una conferma e una sorpresa in quel centrocampo tanto criticato e secondo molti bisognoso di un rinforzo top da affiancare a Pjanic. Si tratta di Blaise Matuidi e Rodrigo Bentancur. Sono stati loro due il perno attorno al quale i bianconeri hanno costruito il successo contro la Fiorentina e gettato le basi per il futuro di un reparto in divenire.

Il francese è stato autore della classica prestazione tutta sostanza e intelligenza, culminata con un numero da record: 100% di passaggi completati, con un 56 su 56 che nemmeno i maghi della Nba... L'ex Psg sta confermando tutto quando di buono si sapeva su di lui e ci ha messo davvero pochissimo a entrare negli ingranaggi della squadra di Allegri. A questo punto quando rientreranno gli infortunati Khedira e Marchisio il passaggio al centrocampo a tre pare inevitabile.



Anche perché sarà sempre più difficile lasciare spesso fuori uno come Bentancur. Il giovane uruguaiano si è reso protagonista della sua migliore prestazione con la maglia della Juve. Ha mostrato qualità tecnica di livello superiore, velocità di piede e di mente e sopratutto quella semplicità di gioco che fa impazzire Allegri. Per certi versi ricorda un certo Paul Pogba: meno fisicità, più concretezza, ma identica personalità per un ventenne che farà tanta strada. "Voglio continuare a fare bene ed aiutare la squadra a vincere. La verità è che a giocare con questa maglia c’è sempre un po’ di pressione, la si sente eccome. Io sto cercando di fare del mio meglio e quando mi tocca giocare do il massimo. Sto cercando di adattarmi il più velocemente possibile a questo tipo di gioco, ma sono giovane e devo ancora crescere tanto. Spero in poco tempo di riuscire ad arrivare al top", le sue parole.



Insomma, due buone notizie per coprirne una negativa. Che risponde al nome di Gonzalo Higuain. Il Pipita ha mancato l'appuntamento con il gol per la terza partita di fila tra Champions League e campionato. Niente di drammatico se non fosse che l'argentino si è intristito e l'umore, nonostante le apparenza, è basso come capita sempre agli attaccanti che non riescono a segnare. Allegri sta provando a spronarlo, ma l'impressione è che fino a quando non ritroverà il gol, uscendo dall'ombra di Dybala, Higuain rischia di diventare un pesoda 90 milioni di euro.



LE STATISTICHE DI JUVENTUS-FIORENTINA La Juventus ha vinto le prime cinque partite di campionato: è solo la terza volta nell’era dei tre punti per i bianconeri (2005/06 e 2014/15).

La Juventus ha vinto 37 delle ultime 38 partite casalinghe in campionato (un pari).

La Fiorentina è la vittima preferita di Mario Mandzukic in Serie A: tre gol in cinque sfide.

Mandzukic ha segnato con il suo primo tocco in area di rigore.

Era da ottobre 2016 contro il Napoli che la Juventus non chiudeva un primo tempo senza tiri nello specchio in Serie A.

Tuttavia per la prima volta in questo campionato i bianconeri non hanno concesso tiri nello specchio nel primo tempo.

Partita numero 200 per Juan Cuadrado in Serie A.

Nemmeno un passaggio sbagliato per Blaise Matuidi (56 su 56).

