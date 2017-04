Higuain, fischi e insulti dal San Paolo: ma stavolta risponde

5 aprile 2017

Tre giorni dopo la dura accoglienza riservata dai tifosi del Napoli a Higuain, scene simili si sono verificate stasera in occasione del match di Coppa Italia. Stavolta, però, il Pipita ha deciso di reagire e già scendendo dal pullman, lungo il tragitto verso gli spogliatoi, ha fatto la V in segno di vittoria rivolta ai tifosi azzurri che lo stavano fischiando. Poi, al termine del riscaldamento, lo juventino ha applaudito all'indirizzo della curva.

"IL FALCO" INVADE IL CAMPO E LANCIA UNA SCIARPA DEL NAPOLI A HIGUAIN

Pochi minuti dopo l'inizio del match, Mario Ferri (l'ormai celebre "Falco", noto in tutto il mondo del calcio per le sue incursioni sui terreni di gioco vestito con la maglia di Superman) è entrato in campo e si è avvicinato a Higuain lanciandogli una sciarpa del Napoli, che il giocatore ha raccolto per poi darla a un inserviente. Ferri, che indossava una maglietta con il simbolo di Superman davanti e la scritta "Juve m...." sulla schiena, è stato prelevato dagli steward e portato fuori dal campo tra gli applausi dei 50.000 del San Paolo. Sulla maglia del Falco, davanti, c'era scritto anche "Ciro vive", poi Ferri ha celebrato il suo nuovo "successo" su Facebook: "Sciarpa del Napoli in faccia a Higuain. Missione riuscita".