Higuain e Khedira fanno volare la Juve: 2-0 al Sassuolo

LA PARTITA

Da Sassuolo a Sassuolo, quante cose sono cambiate per la Juve. Su un campo spesso ostico, che nello scorso campionato aveva rappresentato il momento più basso degli ultimi anni bianconeri, la banda di Allegri cancella gli ultimi dubbi sul modulo ultraoffensiva e si prepara a un febbraio di fuoco. La rivoluzione d'inverno della Signora, che ha in Mario Mandzukic il suo autentico condottiero, porta con se anche buone notizie per la classifica, con la Roma che scivola a -4 (e ha una partita in più) dopo la sconfitta di Genova. Che poteva essere una domenica positiva lo si è capito subito, con il marchio di fabbrica della partenza razzo della Juve, che si ripete anche a Reggio Emilia. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, al secondo, Higuain non sbaglia, mettendo la sua zampata e bruciando Acerbi dopo una spettacolare combinazione Mandzukic-Alex Sandro, col croato che si esibisce in un colpo di tacco fuori repertorio. Dopo aver fallito un'altra occasione con il Pipita, il raddoppio arriva a metà frazione, quando proprio l'ex Napoli ruba un pallone sanguinoso a Cannavaro, palla in mezzo, velo di Dybala e Khedira appena dentro l'area non lascia scampo a Consigli. Un uno-due che toglie il fiato a un Sassuolo fino a quel momento non certo pericoloso. Ci vuole qualche errore in impostazione della difesa bianconera per far correre un paio di brividi sulla schiena di Buffon e far arrabbiare Allegri, che manda a scaldare Rugani per dare la sveglia a Bonucci e Chiellini.



Nella ripresa la musica non cambia, ma, ancora una volta, la Juve manca il colpo del definitivo ko, complice anche un clamoroso palo di Dybala. Buffon si supera su Politano prima e Matri poi, ma è un fulmine a ciel sereno nonostante Pjanic e Khedira accusino un po' di stanchezza e i bianconeri si affidino solo alle ripartenze di Cuadrado e Alex Sandro. L'unica nosta stonata della giornata è così quella di Dybala, sostituito da Pjaca e non certo contento di uscire, come dimostra la mancata stretta di mano ad Allegri. Vedremo se la firma sul contratto gli farà passare l'arrabbiatura. Intanto la Juve si gode la vista da una vetta sempre più solitaria.