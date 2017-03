Follia in autostrada: tifosi campani della Juventus aggrediti da 9 ultras del Napoli

20 marzo 2017

Follia in autostrada all'altezza di un autogrill vicino ad Arezzo. Ventiquattro tifosi campani della Juventus, diretti a Genova per la sfida con la Samp, sono stati aggrediti domenica pomeriggio da un gruppo di tifosi violenti del Napoli diretti a loro volta a Empoli. Il pullman è stato colpito dal lancio di pietre e preso a sprangate - come riporta Il Mattino -, senza causare feriti. I nove teppisti, fermati a Empoli, sono indagati a piede libero.