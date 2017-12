Ex e quasi ex a Torino: Benatia e Szczesny puniscono la Roma, Schick salva la Juve

23 dicembre 2017

Una sceneggiatura beffarda. Tremendamente beffarda, per la Roma si intende. Il ko di Torino passerà probabilmente agli annali come quello firmato dagli ex e dai... quasi ex: di Benatia il gol partita, di Szczesny la parata fondamentale dell'incontro, di Schick l'errore imperdonabile che ha condannato i giallorossi alla sconfitta. Due ex, appunto, i primi (Benatia arrivato via Bayern, Szczesny via Arsenal a conclusione del prestito romanista) e un quasi ex il terzo, visto che Schick fu preso e scartato dalla Juve a inizio estate e poi riacquistato a fine mercato dalla Roma. Insomma, come recitava il titolo di un film di qualche anno fa, questione di sliding doors.