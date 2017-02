Evra torna a Vinovo: "Lasciare la Juve non è stato facile. Volevo giocare di più"

3 febbraio 2017

Patrice Evra torna a Vinovo ed è. "Sarò juventino per sempre", dichiara il francese. "Non è stata una scelta facile, non me l'aspettavo di andare via. Quando abbiamo iniziato la stagione la prima partita non ho giocato, la seconda nemmeno, poi ho chiesto spiegazioni ad Allegri, che mi disse che avrei giocato. Non mi accontento di una partita al mese ed ho preferito andarmene. Rispetto la Juventus per quello che mi hanno dato". Il nuovo giocatore del Marsiglia chiude con: "Sono venuto per fare un saluto e ringraziarvi di cuore, ho fatto due anni e mezzo bellissimi qui. Forza Juve".