Dybala, il sollievo: è solo una contrattura

21 marzo 2017

Stando alle prime indiscrezioni trapelate dalla ritiro dell'Albiceleste, e rilanciate dai media argentini intorno alle 18,30 (ora italiana), si scrive che Dybala non giocherà le due gare previste con la Nazionale per via dell'infortunio: si tratterebbe di un lieve problema muscolare (contrattura), tant'è che si parla di sollievo per Paulo. Pronto a tornare subito a Torino per le cure.

Poi da altre fonti, e in attesa di comunicati ufficiali, si è scritto che Dybala resterà in ritiro, per andare in panchina nella prima gara contro il Cile e giocare al massimo la seconda delle due partite con la Nazionale. E questa è la tesi da avvalorare.

La Juve lo aspetta per le due gare ravvicinate col Napoli, in campionato il 2 aprile e in Coppa Italia il 5 aprile.



Dunque, Dybala potrebbe volare a Torino in compagnia del procuratore Pierpaolo Triulzi. Si dice anche per risolvere il problema contrattuale, porre in freno alle voci di mercato e trovare l'intesa con la Juve per il rinnovo fino al 2021. Anche se le indiscrezioni e le voci non si placano: in Spagna, infatti, si continua a parlare di un forte interesse da parte di Real e Barcellona, disposte a tutto pur di strappare ai bianconeri il loro gioiello.