Dybala, follia dal parrucchiere: Paulo si fa i capelli bianchi

05/07/2018

Dopo la delusione ai Mondiali di Russia 2018, Paulo Dybala volta pagina e prova a dimenticare tutto con una "pazzia" dal parrucchiere. La Joya bianconera ha pubblicato infatti sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con i capelli tutti bianchi accompagnata dalla scritta "Time to be crazy". Uno stravagante cambio di look per l'argentino, che forse non voleva passare "inosservato" dopo le clamorose voci di mercato che avvicinano Ronaldo alla Juve.