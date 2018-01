Dybala e Juve, re e regina dei social a dicembre

11 gennaio 2018

Dopo ottobre e novembre, Dybala registra il miglior incremento anche di dicembre. Nell’ultimo mese l’argentino ha ottenuto un +5% nel numero di utenti che lo seguono e la sua fan base generale è passata da 15.8 a 16.6 milioni. Questo incremento ha dilatato ancor di più il divario con Cuadrado (che conta 13.5 milioni di fan totali), consolidando il primato della Joya nella classifica generale.



La Juve, con 45.714.850, è di gran lunga la squadra più amata, davanti al Milan (35.472.520). Poi il vuoto, con la Roma (11.832.016) che precede l'Inter (10.889.557). I nerazzurri, che hanno superato i 7 milioni di fan su Facebook, dopo i 10 milioni di fan totali raggiunti nel mese di novembre, hanno registrato il miglior incremento e hanno nel mirino i giallorossi. In fondo alla classifica c'è la Spal per quanto riguarda Facebook e Instagram ed il Benevento su Twitter e YouTube (dove non vengono contate Genoa e Sassuolo che non hanno canali ufficiali).



La partita che ha generato più interazioni sui social è stata Napoli-Juventus giocata al San Paolo il primo dicembre. Su Twitter, le due squadre insieme hanno registrato 19.361 interazioni (3.327 il Napoli e 16.034 la Juventus) da una base fan comune di 6.895.500 followers (1.272.345 il Napoli e 5.623.155 la Juventus).



La giornata che ha ottenuto più interazioni è stata la diciottesima, quella prima di Natale, la penultima giocata nel mese di dicembre. L'evento clou di tale giornata è stato Juventus-Roma, terminata 1-0. Durante quel week-end sono state registrate 138.273 interazioni (26.753 su Twitter e 111.520 su Facebook).