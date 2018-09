Douglas Costa, oggi la sentenza: rischia dalle 3 alle 6 giornate di squalifica

18/09/2018

È atteso in giornata il verdetto del Giudice Sportivo sulla squalifica di Douglas Costa, che si è reso protagonista dello sputo nei confronti di Di Francesco nel finale di Juve-Sassuolo. Un gesto che comporterà 3 giornate di squalifica. Si attende però di capire se verranno considerate altre scorrettezze valutate con la prova tv.



Nella fattispecie, se l'arbitro Chiffi non dovesse aver visto la gomitata data a Di Francesco (ma andata quasi a vuoto) la prova tv potrà essere usata per alzare la squalifica da 3 a 6 giornate, altrimenti rimarrano le tre previste dal regolamento, essendo lo sputo equiparato alla condotta violenta e non potendo utilizzare la prova tv per un fatto già visto e valutato dal direttore di gara. È questo il discrimine per capire quante saranno le giornate di squalifica. Con tre turni di stop Douglas Costa salterà le partite con Frosinone, Bologna e Napoli.



La Juventus multerà il brasiliano ma non gli comminerà ulteriori punizioni. Il giocatore sarà regolarmente in squadra per la trasferta di Champions col Valencia.