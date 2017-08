Douglas Costa, che bordate da Hoeness: "E' un mercenario"

24 agosto 2017

Dire che Douglas Costa e il Bayern Monaco non si devono essere lasciati troppo bene sembrerebbe un eufemismo. Almeno stando alle parole, poche ma piuttosto taglienti, del presidente del club bavarese, Uli Hoeness : "E' andato via perché è un mercenario " ha tuonato in un'intervista a Frankenpost. Il brasiliano è appena arrivato alla Juventus in prestito ma il suo cartellino continua ad essere di proprietà dei tedeschi.

"Il suo carattere non mi è mai piaciuto" ha aggiunto Hoeness a proposito dell'ex Gremio che in Baviera ha disputato due stagioni dal 2015 al 2017. I dissapori tra il giocatore, che pare non essersi mai ambientato in Germania, e il club, comunque, non sono una novità visto che anche lo scorso anno erano volate accuse e controrepliche a causa della volontà del giocatore di cambiare maglia.



Nella stessa intervista Hoeness ha usato parole pesanti anche nei confronti di squadre come Psg e Manchester City: "Mi viene da ridere. A parte il Real Madrid, nessuno ha vinto la Champions spesso negli ultimi anni. Loro hanno speso tantissimo e ancora non hanno vinto niente. Non sono affatto preoccupato".