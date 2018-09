De Zerbi su Douglas Costa-Di Francesco: "Federico è un ragazzo esemplare, io avrei reagito"

20/09/2018

L'allenatore neroverde non crede affatto alle accuse mosse verso la vittima del gesto irrispettoso dello juventino: "Di Francesco mi ha assicurato che gli sono state messe in bocca cose che non ha detto. Noi abbiamo cercato di stemperare subito, queste cose devono vedersele i giocatori in campo.

De Zerbi ha provato a comprendere un minimo Douglas Costa per quello che ha fatto: "Non voglio puntare il dito su di lui. Però far passare Di Francesco, che è un esempio come persona, a provocatore o per quello che è stato a aizzare è un'altra cosa. Allora mi arrabbio pesantemente perché vorrei vedere in quanti non avrebbero reagito. Io ad esempio non sarei stato bravo come Federico", ha concluso lasciando intendere come si sarebbe comportato se si fosse trovato nella stessa situazione.