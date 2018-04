Dani Alves verso la risoluzione del contratto con la Juve

19 giugno 2017

Dani Alves è arrivato alla Juve la scorsa estate a parametro zero dal Barcellona . Rinforzo di qualità ed esperienza ideale soprattutto per la Champions. E la stagione dell'esterno è stata senza dubbio positiva, nonostante la sconfitta di Cardiff, con la vittoria di scudetto e Coppa Italia . Il brasiliano ha messo assieme 33 presenze in tutte le competizioni segnando 6 gol e collezionando anche 7 assist . Diventato l'idolo dei tifosi, anche per la sua simpatia fuori dal campo, negli ultimi giorni i suoi rapporti con la Juve e i suoi supporters si erano fatti burrascosi in seguito alle sue dichiarazioni sul futuro di Dybala. L'addio appare inevitabile.

MARADONA: "DANI ALVES E' UN CRETINO, UN POVERACCIO"

E mentre il brasiliano si prepara a svestire il bianconero, continua a distanza la polemica con la famiglia Maradona. Dopo la figlia Dalma è stato oggi lo stesso Pibe de Oro a ribattere alle critiche che Dani Alves gli aveva mosso accusandolo di non essere un esempio per i giovani e di essere inferiore a Messi: "Dani Alves è un cretino! Poveraccio" la risposta colorita di Maradona. "Mette 28 cross e ne azzecca 4. Laterale destro era Cafù, laterale destro era Maicon. Se continuiamo a parlare di questo tipo me ne vado. Se parliamo di Rivelino, se parliamo di Clodoaldo, di Jairzinho, di Careca, Ronaldo, Ronaldinho, di Neymar, Rivaldo, Zico, di Kakà, se parliamo di loro sì, ma parlare di questo che tocca la palla tre volte e fa otto falli, vi dico la verità, me ne vado. Parla solo perchè gioca in una zona di campo dove non si gioca a calcio".