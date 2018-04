Dani Alves, la rabbia dei tifosi: "Vattene tu"

16 giugno 2017

Tifosi della Juventus in rivolta, sui social, contro Dani Alves. "Sei finito", "Te ne devi andare tu, non Dybala", "Buffone", "Game Over", "Dani per quanto mi riguarda o chiedi scusa o puoi fare le valigie", Non meriti di restare nella Juve" sono alcuni dei commenti rivolti al brasiliano per l'intervista rilasciata alla tv brasiliana 'Esporte Interativo' in cui consiglia a Dybala di "lasciare la Juventus per migliorare".