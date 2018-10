Dalla Spagna: Ronaldo, due anni alla Juve poi in Florida

14/10/2018

Cristiano Ronaldo non teme i giudici americani e la bufera scatenata dalla sua accusatrice, Katrhyn Mayorga, non ha minato la sua tranquillità. A conferma di questo - secondo 'Don Balon' - ci sarebbe la sua intenzione di giocare nella Juve soltanto due anni prima di firmare per l' Orlando City e trasferirsi negli Usa. Il club della Florida gli offrirebbe un contratto da 50 mln di dollari l'anno e la possibilità di diventarne il proprietario.

"La Juve sarà il suo ultimo club, in bianconero terminerà una carriera meravigliosa", disse il procuratore di Ronaldo Jorge Mendes a 24 ore dalla chiusura della trattativa che ha portato il portoghese a dare l'addio al Real Madrid per sposare il club torinese. Ma 'Don Balon' lancia la 'bomba': alla Juve resterà soltanto due anni e non quattro come da contratto. Gli Usa lo aspettano. Secondo il portale spagnolo la notizia dimostrerebbe che Ronaldo non ha nessuna paura dei giudici americani, tanto da pensare di andare a vivere proprio là. Il proprietario degli Orlando City, club dove ha giocato anche Kakà, avrebbe contattato Mendes ricevendo - sempre secondo 'Don Balon' - l'ok del portoghese. Intanto l'equipe da un milione di dollari di Ronaldo è impegnata nello smontare le accuse di stupro dell'ex modella americana ai danni del suo assistito. Come riporta 'Tuttosport' l'avvocato Peter Christiansen assicura: l'accordo del 2009 e il versamento di 375 mila euro alla Mayorga non è un'ammissione di colpevolezza. Quattro i punti su cui si basa la sua tesi.