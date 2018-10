Cristiano Ronaldo risolve tutti i problemi della Juventus

28/10/2018

"Sono Mr Cristiano Ronaldo, risolvo problemi". Il mister Wolf della Juventus arriva dall'esotica Madeira e, proprio come il personaggio di Pulp Fiction, è stato ingaggiato dalla società bianconera per risolvere le questioni più annose. La Champions League in questo caso, ma per tenersi in allenamento va benissimo la Serie A. Quella del Castellani di Empoli è stata una bella grana da risolvere per CR7: no problem, missione compiuta.



Partite complicate come quelle in terra toscana dove i bianconeri di Allegri sono andati sotto e non hanno saputo trovare quella reazione veemente dei tempi d'oro sono uno dei motivi più lampanti dell'investimento fatto in estate dalla società per prendere uno dei migliori giocatori al mondo. La peggior prestazione di Ronaldo da quando è in Italia, soprattutto il primo tempo, si è trasformata nella doppietta decisiva nella ripresa con un gol-capolavoro che è valso tre punti in classifica e forse qualcosa in più. Risolve problemi, appunto.



Non solo, Cristiano è il faro del gioco bianconero, un passaggio obbligato e un trascinatore per voglia e determinazione che giochi centravanti o si sposti a sinistra. Le marcature su di lui sono assidue e quando saltano, vedasi secondo gol di Empoli anche per qualche decina di centimetri, sono dolori. Se non segna lui poi fa segnare gli altri, insomma, è decisivo e fa la differenza esattamente come tutti si aspettavano dal momento del suo arrivo. La differenza tra l'ottimo campionato e lo scudetto, tra la grande squadra e quella da battere, tra il campione e il fuoriclasse.



Per lui, infine, parlano i numeri. Cristiano Ronaldo ha preso parte attiva a 10 degli ultimi 14 gol realizzati dalla Juventus in Serie A grazie ai 7 gol e 3 assist. Non solo, il suo ambientamento con il nostro campionato è stato lampo e nonostante le prime giornate di apprendistato in cui è rimasto a secco di gol è riuscito comunque a essere decisivo per i compagni. Delle 10 partite disputate in Serie A è stato coinvolto in almeno un gol in ben otto di queste tra gol e assist. Insomma, Cristiano - Wolf - Ronaldo risolve i problemi. Non è una novità né una sorpresa, ma sicuramente una bella certezza per un altro mister, Allegri.