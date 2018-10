Cristiano Ronaldo segna sempre dopo la sosta: il Genoa è avvisato

18/10/2018

Le pause per le nazionali spesso portano agli allenatori dubbi e incertezze. Giocatori che arrivano carichi di minuti in campo, magari qualche acciacco, di sicuro pieni di ore di volo, magari anche con il fuso orario da smaltire. Massimiliano Allegri è alle prese con la situazione Dybala, da definire, ma ha accolto la sosta con grande favore, considerando che tre dei suoi attaccanti hanno sfruttato questo periodo per ricaricare le batterie. Si tratta di Douglas Costa, che ha scontato la squalifica e ha recuperato dall'infortunio, di Mario Mandzukic (che ha detto addio alla Croazia), ma soprattutto di Cristiano Ronaldo.



Il suo arrivederci al Portogallo era concordato con il ct Fernando Santos. E il momento di stacco dal campo è coinciso con le questioni extra calcistiche con le accuse riguardo al caso Mayorga. Ma il portoghese, si sa, non si fa scalfire da nulla. Concentrato come è sulle sue prestazioni, Ronaldo ha dimostrato di non lasciare al caso nemmeno le partitelle infrasettimanali con squadre di Serie D (gol contro il Chieri) .



Come riporta Tuttosport in una statistica che ha davvero del sorprendente, Cristiano Ronaldo ha un feeling davvero particolare con le partite che arrivano dopo la sosta per le nazionali. Quando si riposa, insomma, CR7 poi fa sempre gol. L'ultimo caso in questa stagione, quando dopo la pausa ha piazzato i suoi primi gol in bianconero con la doppietta al Sassuolo. Sono ben 43 i gol del portoghese nelle 33 partite dopo la sosta negli ultimi quattro anni. Un dato clamoroso che non può non spaventare il Genoa, che sfiderà i bianconeri sabato alle 18 allo Stadium.