CR7 vale una pazzia | Da Varese a Torino a piedi per salutarlo

04/08/2018

Cristiano Ronaldo vale una pazzia. Aveva detto che avrebbe percorso a piedi i 140 Km di distanza tra Varese e Torino per salutare il portoghese ed è stato di parola. "Una sfida avvincente e faticosa in una settimana da caldo record con anche 38° ma uno juventino mantiene sempre le promesse e l’arrivo di un campione come lui è stato un sogno per tutti noi tifosi ma soprattutto per il calcio italiano” ha raccontato Fabrizio Angelini a Varesenews.