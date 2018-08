CR7 e la rovesciata: "Lo Stadium mi ha fatto rimanere senza parole"

22/08/2018

Cristiano Ronaldo, in occasione della presentazione come ambasciatore Dazn nel mondo, è tornato a parlare del gol in rovesciata realizzato in maglia Real allo Stadium contro la Juventus il 3 aprile scorso in Champions. Una rete spettaccolare ("La più bella della mia carriera") e una reazione incredibile: "Quando i tifosi bianconeri hanno applaudito mi hanno fatto restare senza parole. Non mi era mai accaduto niente di simile, è stato un momento incredibile".



Un episodio che l'ha influenzato nella scelta di sbarcare a Torino: "Spesso sono i piccoli dettagli a fare la differenza per cui... Diciamo che quel che ho visto in quello stadio ha facilitato le cose, onestamente".