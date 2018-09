Countdown Juve-Napoli: CR7-Mandzukic contro Insigne-Milik

27/09/2018

Archiviato il turnover, per la gara col Napoli Allegri ha l'imbarazzo della scelta. Dopo il turno di riposo, Szczesny, Chiellini e Mandzukic tornano al loro posto. Le corsie saranno affidate da una parte ad Alex Sandro, dall'altra a Cancelo, con Bonucci in mezzo a completare il reparto arretrato. In mediana dovrebbe toccare invece a Emre Can, Matuidi e Pajnic, con gli ultimi due pronti a stringere i denti per non mancare l'appuntamento. In attacco, insieme a CR7 e Mandzu, il tecnico bianconero infine dovrà scegliere tra Bernardeschi e Dybala, rigenerato dal gol segnato col Bologna.



Discorso simile per Ancelotti, che a Torino si presenta al gran completo e con un tandem d'attacco molto caldo. Con cinque gol in sei partita, per Insigne è un momento magico e anche Milik non scherza. Grazie al turnover il tecnico di Reggiolo sta cercando di far entrare tutti in condizione e la "cura" sembra funzionare. E lo dimostrano non solo i punti conquistati, ma anche i dubbi di formazione, che a Torino potrebbe anche riservare qualche sorpresa. "Andremo a Torino per battere la capolista", ha detto Ancelotti dopo la gara con Parma. Obiettivo cruciale per non lasciar scappare la Juve e confermare la crescita della squadra sia in termini di gioco, sia di risultati. Già, perché questo Napoli ha già l'impronta di Ancelotti e la gara dello Stadium potrebbe ridefinire i valori del campionato. Con una vittoria, infatti, gli azzurri potrebbero dare un segnale forte e chiaro alla Juve per la lotta scudetto. A Torino è iniziato il countdown per Juve-Napoli. In palio ci sono molto di più di tre punti.