Coppa Italia Serie C: la Juventus U23 debutta con una vittoria

21/08/2018

Il primo brivido del match lo porta il Cuneo, con la punizione insidiosa di Bobb, che trova solo l’esterno della rete. La Juventus risponde con il mancino da dentro l’area di Kastanos, su cui Gozzi è attento e respinge la sfera. È ancora il Cuneo, però, a rendersi pericoloso: bella girata in area di Zamparo sulla marcatura leggera di Zanandrea e conclusione sul primo palo, Del Favero respinge in corner. Sono i bianconeri, però, a passare in vantaggio al 28’: Zanimacchia entra in area evitando un difensore e, con il destro, conclude alle spalle di Gozzi per il primo gol nella storia della Juventus Under 23. Cerca il raddoppio Pereira su punizione, ma la conclusione è centrale. Nel finale, la Juventus rischia poco o nulla e riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, la prima occasione è per i bianconeri, con Morelli che si inserisce in area, ma conclude alto sopra la traversa. Ancora la Juventus a creare i presupposti del raddoppio: Beruatto batte a rete dal limite dell’area trovando sulla traiettoria del tiro la deviazione di Di Pardo, intervento prodigioso di Gozzi per evitare il gol. Ci prova anche Kastanos, ma la sua conclusione dalla distanza viene deviata in angolo da un difensore. Juve in controllo di match: Pozzebon cerca in area Toure, che però sfiora solo il pallone. Nel finale, il Cuneo va vicino al pareggio con la conclusione di Spizzichino, ma Del Favero, con un grande intervento, salva il risultato. Finisce così 1-0, con la Juventus che, all’esordio, fa punteggio pieno. Grazie al successo del Moccagatta, la Juventus si porta a pari punti con l’Albissola in testa al girone A. L’attesa ora è per il match di domenica sera contro la formazione ligure.