Coppa Italia, Allegri: "Scansopoli? Non sprechiamo energie, sarà Atalanta diversa"

27 febbraio 2018

Il Napoli continua a correre, ma ora avete la Coppa Italia.

"Ci giocheremo il campionato fino all'ultima partita e abbiamo tanta voglia di vincere il settimo scudetto, ma soprattutto di confrontarci con una squadra che sta facendo grandissime cose. Abbiamo una partita in meno, sabato a Roma giocheremo la sesta trasferta nelle ultime otto

partite, poi sette in casa e cinque fuori. Un bel calendario, si giocherà fino alla fine".



Di fronte l'Atalanta: come arrivate a questa sfida di ritorno dopo lo 0-1 di Bergamo?

"La Coppa Italia è obiettivo importante perché nell'era moderna non c'è stata nemmeno una squadra che abbia vinto quattro volte di seguito la Coppa Nazionale. Ora siamo in corsa noi, PSG e Barcellona. È come se fosse una finale, poi penseremo alla Lazio. Noi vogliamo arrivare in finale, è la prima partita da dentro o fuori della stagione.".



Che Atalanta si aspetta?

"Mi aspetto una squadra tosta, che ha la voglia di rifarsi dall'eliminazione immeritata dall'Europa League. Ora ha la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia, cosa che non capita tutti gli anni. E credetemi, lo 0-1 dell'andata conta solo se riusciremo a fare un gol. Se facciamo un gol, allora le cose possono cambiare."



Si parla di Scansopoli, in riferimento all'Atalanta di domenica scorsa. In realtà il Napoli ha vinto 0-5 a Cagliari ma nessuno dice che i sardi si siano "scansati". Questo la fa arrabbiare?

"Sono polemiche da buttare nel cestino, alla fine domenica non abbiamo giocato. Poi sì, l'Atalanta che affronteremo in Coppa è diversa da quella di due giorni fa".



Situazione infortunati, chi recupera?

"Solo Higuain: ha fatto piscina e cyclette, oggi si allenerà in campo. Può essere recuperato al massimo per la panchina. Khedira c'è, e sarà un cambio in più. Sicuramente out Bernardeschi, De Sciglio e Cuadrado".



Marchisio gioca? Che idee ha sul futuro del giocatore?

"Domani Claudio ha molte probabilità di giocare, ho in mente la stessa formazione di domenica con uno o due cambi. Sul suo futuro: non è il momento di pensarci, siamo dentro a tutte le competizioni e abbiamo sempre l'ambizione di rimanerci dentro, poi in estate si faranno le valutazioni. Adesso non ne abbiamo tempo".



Come sta Dybala?

"Sarà della partita, o dal primo minuto o a partita in corso. Sta molto meglio, ha fatto buoni allenamenti e abbiamo bisogno di lui sotto l'aspetto tecnico".



Ha dei dubbi di formazioni?

"Solo due, riguardo alla scelta di un difensore e di un centrocampista. Khedira a disposizione è un cambio in più, Bentancur è squalificato. Devo farmi un'idea di quanti minuti uno può giocare domani e quanti sabato".



Il Napoli può vincere tutte le partite da qui alla fine?

"Vediamo, le possono anche vincere tutte, ma possiamo vincerle tutte anche noi, e in tal caso una delle due non le avrebbe vinte tutte. Affrontiamo questo campionato partita dopo partita, domenica per la neve non ho potuto dare minuti ad alcuni giocatori. Serve entusiasmo ed equilibrio, quest'anno è una stagione differente: l'anno scorso eravamo in vantaggio, quest'anno no".