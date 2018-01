Chievo-Juventus, Allegri: "Dobbiamo avere più intensità"

27 gennaio 2018

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria in casa del Chievo: “Il Chievo si è difeso bene e per noi è stato difficile, a volte, trovare gli spazi. Anche se, specialmente nel primo tempo, avremmo dovuto velocizzare un po’ di più le giocate. Una volta in undici contro nove è stato più facile, ci è voluta solo un po’ di pazienza. È stata una vittoria bella e importante, specialmente perché arriva ancora in trasferta".



Nel finale è arrivo il gol e la sostituzione di Higuain: "Era ammonito e mancava un minuto alla fine. Siamo tutti contenti che sia arrivato al gol, ma soprattutto io sono contento che la Juve abbia vinto. Ma come intensità e verticalizzazione sulle punte potevamo fare meglio. Rimpianti per la cessione di Pjaca ora che Cuadrado si è infortunato? Pjaca aveva bisogno di giocare, era giusto così, mentre su Cuadrado vediamo cosa succederà. Ma non dimenticatevi che tra una ventina di giorni, spero anche prima, torna Dybala. Anche se non so ancora se riuscirà a esserci col Tottenham".



Ora riflettori su Buffon per i 40 anni: "Gli auguro che i prossimi 40 siano migliori dei precedenti: siamo contenti che sia tornato e mercoledì sarà titolare.”