Chievo-Juventus, Allegri: "Buffon deciderà se smettere. Cuadrado forse si opera"

26 gennaio 2018

Come sta Buffon?

Domani Buffon è col gruppo, ma rientrerà e riprenderà il posto da titolare da martedì a Bergamo. Per quanto riguarda le dichiarazioni, più che dichiarazioni penso siano riflessioni che in questo momento Gigi sta facendo e credo sia una cosa. Sta rientrando, in questo momento la priorità è quella di rientrare, prendere il posto da titolare e pensare a fare il giocatore fino a fine anno.



E' così difficile smettere?

Per come l'ho vissuta io, io ho deciso prima, avevo smesso molto prima, ma non sono mai stato a livelli di Buffon e di quelli che ho incontrato dal Milan, alla Juventus, e che poi hanno smesso (sorride, ndr). Ma fa parte della vita, bisogna accettarlo, bisogna capire che arriva il momento e dopo ci sono altri 40 anni per fare grandi cose nella vita. Non è semplice, soprattutto per i grandissimi campioni, però è la vita, non si può tornare indietro, ma bisogna andare avanti perchè è sempre bello andare avanti che pensare a quello che è stato fatto e tornare indietro. L'unica cosa a cui deve pensare Gigi in questo momento è a fare il giocatore, a rientrare. Martedì rientrerà, sta bene fisicamente, questo riposo secondo me gli ha fatto bene perchè lo ha rigenerato dopo anche la batosta del Mondiale, quindi lo aspettiamo tutti a braccia aperte



E' difficile gestire queste situazioni?

Non posso dire a lui quello che dico a un ragazzino, ma non sono in difficoltà. Gigi è uscito dalla squadra perché è infortunato, altrimenti avrebbe giocato e da martedì sarà di nuovo titolare. Non c'è nessun problema, poi a fine anno deciderà. E' in un momento in cui ha un po' più da pensare, ma ora deve tornare a fare il giocatore di calcio



Un punto sugli infortunati?

Marchisio difficilmente sarà a disposizione. Cuadrado martedì verrà visitato da uno specialista in Germania e valuterà se deve essere operato o meno. Alex Sandro lo vedo oggi, nel caso è pronto Asamoah che è molto affidabile.



Che cosa le riserverà il futuro?

Sono in una grande squadra e ho un contratto fino al 2020. Sto bene qui



Ci sarà spazio per Sturaro?

Dipende se deciderò di giocare con i tre a centrocampo, in quel caso sì. Devo valutare se mettere tre o quattro attaccanti. Forse do un turno di riposo a Chiellini, mentre a destra ballottaggio Lichtsteiner-De Sciglio



Bernardeschi può giocare dall'inizio?

Sta facendo molto bene, è un'idea. Dipende da come decido di giocare



Bernardeschi mezz'ala è un'ipotesi ancora viva?

Può farla, ma non è ancora pronto. E' una posizione che gli si addice



Come vedi Higuain in questa astinenza?

Non ha bisogno di una sveglia, gliel'ho suonata quando non stava bene fisicamente. Ora si sacrifica, gioca per la squadra e sta avendo le occasioni. Tornerà presto a segnare