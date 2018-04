Champions, tocca a Juve e Roma: due match cruciali con Sporting e Chelsea

18 ottobre 2017

La Juventus cerca una vittoria che manca proprio dall'ultima sfida di coppa in casa contro l'Olympiacos e lo fa affidandosi ancora a Paulo Dybala, l'uomo-copertina in negativo delle ultime due uscite bianconere, ancora a secco in Champions in questo inizio di stagione. L'ultimo gol della Joya risale alla notte magica dello Stadium contro il Barcellona, ormai sei mesi fa, e una sua marcatura contro i portoghesi potrebbe essere la svolta personale. E più reti verranno segnate agli uomini di Jorge Jesús, meglio sarà per la classifica e soprattutto per la fiducia in casa bianconera.

Allo Stadium lo score della Vecchia Signora è impressionante: 4 vittorie nelle ultime 4, 8 gol fatti e solo 1 subito. Non hanno ancora affrontato lo Sporting, ma in generale, nelle competizioni europee contro le squadre portoghesi hanno ottenuto 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ma risalgono addirittura al 1968. Era il Benfica di Eusebio e le due squadre si sfidavano in semifinale di Coppa Campioni. Finirono 2-0 a Lisbona (Torres, Eusebio) e 0-1 a Torino, con gol ovviamente di Eusebio. Invece, i biancoverdi hanno giocato 27 partite contro le italiane, con risultati pessimi: 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte.

A questo si aggiunga che in trasferta lo Sporting è a dir poco disastroso in Champions: 10 partite e altrettante sconfitte.

Sulla carta non dovrebbe esserci storia e lo dicono il tasso tecnico superiore dei bianconeri sommato ai numeri decisamente in favore di Buffon e compagni.



La Roma a Stamford Bridge vuole dimenticare la sconfitta in campionato contro il Napoli e tentare il colpaccio, ma Antonio Conte non ci tiene a fare la parte della vittima sacrificale. I giallorossi si giocano la vetta, ma anche un pareggio garantirebbe di stare comunque davanti all'Atletico Madrid, specie se i colchoneros dovessero fare un passo falso a Baku contro il Qarabag. Il vantaggio per gli uomini di Eusebio Di Francesco sarà proprio quello di conoscere il risultato del match in Azerbaigian e potersi adattare di conseguenza.



L'ultimo confronto tra la Roma e il Chelsea in Champions risale alla stagione 2008/2009: anche allora era la doppia sfida della terza e quarta giornata e anche allora all'andata si giocava a Londra e il ritorno all'Olimpico. L'undici di Luiz Felipe Scolari si impose 1-0 con gol di John Terry in casa, ma al ritorno Christian Panucci e Mirko Vucinic (doppietta) annichilirono i Blues in meno di un'ora, prima del 3-1 realizzato ancora dal capitano inglese. Come terminò quel girone? Anche grazie al successo dell'Olimpico, la squadra di Luciano Spalletti si classificò come prima con 12 punti, davanti al Chelsea a quota 11. La speranza di Eusebio Di Francesco è che si ripeta quanto avvenuto 9 anni fa, sapendo già che poi sarà impossibile trovare l'Arsenal, che eliminò i giallorossi agli ottavi di finale.