Calcio amarcord: rivivi Juventus-Roma 1998

21 dicembre 2017

C'erano Del Piero e Zidane, Inzaghi ed Edgar Davids, Di Francesco in versione giocatore, Cafù, Pluto Aldair e Abel Balbo (non Totti, rimasto a casa). Era la stagione 1997/98 ed era, soprattutto, uno dei soliti, combattutissimi, Juventus-Roma. Lo abbiamo scelto per rivivere quella partita del Delle Alpi, ma anche per riviverla attraverso un servizio andato in onda sul nostro "Pressing". Ve lo ricordate? E' stato uno dei primi grandi contenitori sportivi targati Mediaset. E per condurlo fu scelto allora Raimondo Vianello, per dare anche un tono ironico allo sport. La firma del servizio? Bruno Longhi, ovviamente. Non perdetevi questo romantico tuffo nel passato...