Buffon, la vita sportiva continua a 40 anni

E l'impressione è che a Torino siano pronti a tenerselo ancora stretto, con buona pace di Szczesny, arrivato con la promessa di diventare il titolare della Juve dalla prosisma stagione. Troveranno un accordo per dividersi le presenze, ma il portiere polacco non avrà strada libera come sperava. D'altronde, le parole di tutti i protagonisti fanno capire che la strada intrapresa è proprio questa. E' vero che l'ultima parola spetterà al diretto interessato, ma da Allegri a Marotta, sono tutti pronti a vedere SuperGigi ancora in campo. "Con Buffon siamo tutt'uno - le parole dell'ad e dg juventino - . E' giusto che un campione della sua statura faccia delle riflessioni ampie e tranquille. La cosa più importante è che sia tornato in campo, perché abbiamo bisogno di lui".



Lui, che dopo il successo in Coppa Italia, pensa alla squadra più che a se stesso. "Abbiamo giocato di squadra su un campo difficile e contro un avversario in grado di mettere in difficoltà chiunque. Ora guardiamo avanti. Alla prossima partita. Al prossimo impegno. Come gruppo. Come squadra", ha scritto su Twitter da vero condottiero dopo aver parato il 20° rigore della sua carriera con squadre di club.



"Senza obiettivi avrebbe già smesso", ha ribadito la compagna Ilaria D'Amico. E siccome c'è una Champions, ma anche un Mondiale per club, da vincere ancora...