Buffon: "Grazie per gli auguri, spero di non deludervi mai"

28 gennaio 2018

Gigi Buffon ha ringraziato con un videomessaggio l'affetto travolgente ricevuto per i suoi 40 anni. "Avete partecipato in massa, mi sono arrivati miriadi di auguri e tutto questo ha reso questa giornata, già speciale di suo, ancora più dolce. Spero di non deludere mai chi crede in me e che ha di me un'opinione positiva. Grazie a tutti quanti e da domani si penserà al 41esimo", le sue parole su Twitter.