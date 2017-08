Buffon boccia il Var: "Rigori da fantacalcio"

26 agosto 2017

A JTV Buffon ha proposto la sua idea: "Quando verrà adoperato con parsimonia e moderazione, il Var, sarà un ottimo strumento. Il rischio è quello di perdere la sensibilità dell'arbitro. Per la Juve andrà comunque bene, in generale: siamo una squadra d'attacco, e quindi spesso in area avversaria. Come utilizzarlo? Solo in casi eclatanti, fuorigioco in un gol o in occasione di episodi violenti".