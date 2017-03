Buffon a tutto campo tra Juve e Italia: "Barzagli fuori a cena? Ha fatto bene"

29 marzo 2017

Da Gigi a Gigio è ormai un refrain abusato. Ieri, però, la prima volta da titolare in maglia azzurra di Donnarumma con Buffon in panchina: "È successo altre volte che vedessi qualcun altro al mio posto - ha detto il portiere della Juve - c'erano già stati Sirigu, Marchetti, Perin. Credo sia giusto così, nessuno è eterno ed è giusto che anche gli altri abbiano la possibilità di dimostrare il proprio lavoro".



Ora, archiviato il discorso Italia, arriva il momento cruciale della stagione bianconera: "In aprile ci giochiamo tanto, lavoriamo per questo. Dietro ci sono 9 mesi di lavoro per arrivare a questo punto in questa condizione, in questa classifica. È la parte bella, quella per cui ogni giocatore fa questo lavoro. La vogliamo vivere da protagonisti. Arriviamo dalla sosta come arrivano gli altri, non c'è nessun appunto o lamentela la fare: se saremo più bravi vinceremo, altrimenti perderemo".



Riferimento al Napoli, quest'ultimo. Ma sullo sfondo, oltre al campionato, oltre alla Coppa Italia, c'è sopra tutto la Champions: "Il Barcellona? Ci proveremo. Abbiamo avuto la bravura e la fortuna di guadagnarci due partite. In due gare la speranza di poter battagliare fino alla fine c'è. Poi vedremo".



Intanto resta ancora l'eco delle polemiche per i rientri anticipati dalle Nazionali di alcuni giocatori bianconeri e, in particolare, il caso Barzagli? "Non è la prima volta che si discute di rientri o cose del genere, manchiamo un po' di fantasia. Su Barzagli non c'è nulla da dire, non ha lasciato il ritiro per questioni fisiche. Aveva problemi suoi e se è andato fuori a cena ha fatto bene".