Buffon: "Andrò avanti finché avrò voglia di soffrire"

12 marzo 2018

Smette o non smette? Buffon non ha ancora deciso quando dire basta con il calcio giocato: "Le motivazioni sono tutto. Finché ho voglia di soffrire, di combattere, andrò avanti". Parole enigmatiche sul suo futuro: "Dovrò capire, insieme alla società, a che livello di energie sarò e se potrò continuare oppure no", ha detto ospite di Oscar Farinetti nella tenuta di Fontanafredda a Serralunga d'Alba. Per qualcuno appenderà i guantoni al chiodo già a giugno, mentre per altri continuerà fino al 2020: la decisione non è stata ancora presa.



"Dopo la passione, che mi ha motivato nei primi anni mi sono posto l'obiettivo della sfida, di combattere per un obiettivo sempre più grande - ha spiegato il portiere della Juventus -. La cosa che mi fa stare sereno è il fatto che, qualunque sia il mio futuro, mi sento molto tranquillo e gratificato per quello che è stata la mia carriera e per quello che penso di aver dato al Parma, alla Juve, alla Nazionale, al calcio. E di averlo fatto con estrema serietà e altruismo, mettendo davanti il bene del gruppo".