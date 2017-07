Bonucci, ultimo allenamento con la Juve?

13 luglio 2017

Ultimo allenamento per Leonardo Bonucci con la Juventus? Il giocatore ha iniziato il ritiro con i bianconeri, ma sta aspettando notizie importanti da Milano sponda rossonera. Il difensore ha già dato il suo ok al trasferimento al Milan e ora si attende solo l'accordo tra i due club che pare non essere poi così distante.



Nel frattempo il difensore, dopo aver svolto le visite al J Medical, è sceso in campo agli ordini di Allegri insieme ai suoi (ex?) compagni. La Juventus si è limitata a dire che il gruppo, dopo una fase di attivazione all'ombra dei gazebo, ha svolto lavoro atletico ed esercizi sul possesso palla. Per venerdì è prevista una doppia sessione di allenamento, ma Bonucci potrebbe non esserci più.