Bonucci retwitta Dani Alves: "Nessuna lite a Cardiff"

16 luglio 2017

Secondo l'emittente americana, che riprende un articolo del Mundo Deportivo, tra Dani Alves e Bonucci sarebbero volate parole grosse nello spogliatoio prima della finale, col brasiliano redarguito dal difensore per il volume della musica. "Ti spezzo le gambe se non spegni entro tre secondi", avrebbe detto Bonucci a Dani Alves, infastidito dalla situazione. "Se perdiamo, io ho già vinto tre Champions, tu no", avrebbe replicato l'esterno, facendo salire la tensione prima della gara. Ricostruzione inizialmente attribuita a Mandzukic e poi seccamente smentita dai diretti interessati, Dani Alves e Bonucci compresi. La presunta lite di Cardiff resta ancora un giallo.