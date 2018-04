Bernardeschi: "Gioco poco, ma non temo di perdere la Nazionale"

4 ottobre 2017

Impiegato poco con la Juventus, ma reduce dal primo gol in bianconero, Federico Bernardeschi è tra i convocati dal ct Ventura per le partite della Nazionale contro Macedonia e Albania. "E' vero che ho giocato poco - ha confessato l'esterno -, ma non temo di perdere la Nazionale e la possibilità di andare ai Mondiali". I minuti stagionali sono pochi: "Non potevo pensare di essere subito titolare. L'importante è mettere in difficoltà l'allenatore".