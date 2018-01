Bernardeschi: "Alla Juve ho detto sì subito, mai avuto dubbi"

18 gennaio 2018

Le luci sul trasferimento estivo si sono riaccese dopo il recente rifiuto di Verdi di passare dal Bologna al Napoli. Una scelta diversa, ma che il bianconero non commenta: "Ognuno la pensa diversamente, ma bisogna prendere le decisioni che si credono migliori per se stessi. La scelta più giusta per la mia carriera e il futuro era venire alla Juventus, quando le due società me l'hanno comunicato non ho mai avuto dubbi. Alla Juve ho detto subito sì". E dopo qualche mese di ambientamento i frutti stanno arrivando: "Ho sempre lavorato con umilità per migliorare - ha commentato a Sky Sport -. Ogni giorno cerco di fare un passo avanti per ritagliarmi i miei spazi".



Con l'infortunio di Dybala gli spazi in campionato dovrebbero aumentare ancora: "In una grande squadra è normale avere periodi in cui giochi di più e altri meno, soprattutto all'inizio. Dovrò farmi trovare pronto e gioco dove il mister vuole. Mi piacerebbe fare il trequartista moderno, ma so bene che un giocatore deve adattarsi alla squadra. Più ruoli sai interpretare e meglio è per tutti". Chi sta digiunando è Higuain, a secco ormai da 527 minuti: "E' sereno e tranquillo. Fa un grande lavoro per la squadra e non gli possiamo rimproverare nulla".