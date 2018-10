Argentina, infortunio per Dybala: sostituito per un problema al ginocchio destro

16/10/2018

Nessun allarmismo ma un pizzico di preoccupazione. Paulo Dybala, in campo da titolare al fianco di Icardi nell'amichevole tra Brasile e Argentina, è stato sostituito al 59'. Una volta in panchina l'attaccante della Juve, dolorante, ha posizionato due borse del ghiaccio sopra e sotto al ginocchio destro . Un problema che a prima vista non è sembrato grave ma che lo staff bianconero valuterà non appena Dybala rientrerà in Italia dall'Arabia Saudita.

Il rapporto di Dybala con la nazionale argentina, dunque, continua a essere poco fortunato. A Gedda, Arabia Saudita, il ct ad interim Scaloni l'ha schierato titolare nel tridente con Icardi e Angel Correa di fronte al Brasile di Neymar. Nella sua ora scarsa in campo Dybala ha concluso verso la porta di Alisson una sola volta, in maniera molto pericolosa, con una punizione che ha sfiorato l'incrocio dei pali.



In Argentina, però, non hanno mancato di sottolineare l'incantesimo che la Joya non è mai stata in grado di spezzare: non ha mai segnato con la maglia dell'albiceleste. 16 presenze (9 da titolare, solo 2 in campo per tutti i 90') per un totale di 752 minuti senza andare in gol. Al 12' della ripresa del match con il Brasile, Dybala è stato rimpiazzato da Lautaro Martinez.



Il problema al ginocchio destro probabilmente metterà Dybala fuori causa per il match di sabato a Torino tra Juventus e Genoa. Allegri potrà contare su Ronaldo e Mandzukic, che non hanno partecipato alle partite delle rispettive nazionali, e sul ritrovato Douglas Costa. Dopo la sfida di sabato la Juve giocherà martedì 23 sul campo del Manchester United in Champions League.